BOLU, RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE DOLACAK

Kaynak: DHA

BOLU'nun, doğa harikası Abant ile kaplıcaların ve Gölcük Tabiat Parkı'nın bulunduğu Karacasu Beldesi'nde bulunan otellerin bayram tatili rezervasyonları dolmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bolu 'daki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüz olması bekleniyor. Zengin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dört mevsim ilgi çeken Bolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de doğa tutkunu turistlerin uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve kirli havasından kaçarak dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant ve Gölcük tabiat parkları, kaplıcaları ve yüksek rakımlı yaylaları ile Bolu, her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor.REZERVASYONLAR YÜZDE 80-90 ARASI, YÜZDE 100 OLMASI BEKLENİYORÖzellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için kentteki oteller rezervasyonları almaya başladı. Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki oteller, turistlere bayram tatiline özel paketler hazırladı. Otel yöneticileri şu an itibariyle Ramazan Bayramı tatili için rezervasyon oranlarının yüzde 80-90 civarında olduğunu belirtti. Sayının ileriki günlerde yüzde 100 olması bekleniyor.Gölcük Tabiat Parkı yakınındaki Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort isimli otelin sahibi Halit Ergül , otellerdeki doluluğun yüzde yüzlere yaklaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, Bolu'da şu anda rezervasyonlarımız yüzde 80 civarında ama bu yüzde yüzlere yaklaşacaktır. Bu uzun tatiller bizim bölgemiz için pek iyi olmuyor. İnsanlar genellikle güney tatillerini tercih ediyor. Uzun süreli doluluklar orada olacak. Bizdeki doluluklar daha kısa olacak. Daha kısa gelip gitmeler için olacak. Bolu'nun eşsiz bir doğal güzelliği var. Bolu'ya tabiatın kalbi Bolu diyoruz. Gölcük ile Yedigöller ile Abant ile muhteşem bir yer. Son zamanlarda hep yüksek kaliteli oteller yapıldı. 5 yıldızlı 3 otelimiz var. 4 yıldızlı oteller, 3 yıldızlı oteller hepsi de oldukça kaliteli. Bundan sonra Bolu'ya daha kaliteli oteller yapılacak. dedi.Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace Oteli Müdürü Murat Acar da rezervasyonları doldurmak üzere olduklarını belirterek, Bayram rezervasyonlarımız şu aşamada çok hızlandı. Bayram tatilinin 10 gün olması sebebiyle, bizim bölgemizin tercih edilebilir bir yer olması nedeniyle Abant daha çok rezervasyonlarını doldurmak üzere. Yani yüzde 90'lardayız. Çok az odamız kaldı. Misafirlerimiz çok tercih ediyor. Abant bölgesinde 2 tane oteliz. Bölgemizi en iyi şekilde misafirlere sunarak onların en mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük metropolün tam ortasında olmasından dolayı bütün misafirlerimiz bu bölgeye çok talep gösteriyorlar. Bir de geçiş güzergahındayız. Bu nedenle bir, iki, üç günlük konaklamaları çok rahat alıyoruz. Aynı zamanda doğa harikası bir yer olduğundan dolayı bölgemiz tüm misafirler tarafından tercih ediliyor. diye konuştu.