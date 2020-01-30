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Bolu soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar

Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılarBOLU'da, 2 kedi soğuktan kaçıp sığındıkları Belediye binasında yaşamaya başladı.

30.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:30
Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar
BOLU'da, 2 kedi soğuktan kaçıp sığındıkları Belediye binasında yaşamaya başladı. 'Osman' ve 'Duman' adı verilen kedilere yaka kartı da verildi.
Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan 'da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Belediye binasına sığındı. Çalışanların durumu ilettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye girişine kedi evleri konuldu. Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediye personeli tarafından çok sevildi. Çalışanların 'Osman' ve 'Duman' adını verdiği iki kediye ayrıca yaka kartı hazırlandı.Sıcak ortamın keyfini belediye binasınde gezinerek yaşayan kediler, çalışanlar tarafından da çok seviliyor.
Bolu soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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