Bolu Su Borusu Bomba Gibi Patladı, Yol Çöktü, Evi Su Bastı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:56



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:56

Bolu'da sokak ortasındaki su borusu büyük bir gürültüyle patlayararak yolda 5 metre genişliğinde çukur açtı. Cemile Ozan'ın(62) yalnız yaşadığı evi su basarken, bahçesinde bulunan kümes hayvanlarının bazıları telef oldu.Olay, saat 13.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Berberler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yolun altından geçen içme suyu borusu bilinmeyen bir nedenle büyük gürültüyle patladı. Metrelerce yükselen sular, patlamanın yaşandığı yerin yakınında bulunan Cemile Ozan'a ait tek katlı evi su basmasına neden oldu. Kız kardeşlerinin de ziyaret amacıyla evde bulunduğu sırada gerçekleşen patlamanın sesini duyan yaşlı kadın dışarı çıktı. Cemile Ozan eve doğru gelen suları görüp, kız kardeşleriyle birlikte suların kısa sürede bastığı evden dışarı çıktı. Büyük korku yaşayan ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Evde maddi hasar oluşurken, bahçesinde bulunan bazı kümes hayvanları da telef oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri patlamanın nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.Yaşanan olayı anlatan Cemile Ozan'ın o sırada evde bulunan kız kardeşi Emine Yılmaz, Misafirliğe gelmiştik. Ama şok olduk. Daha yeni oturmuştuk, ablam birden 'ölüyoruz, mahvolduk' diye bağırarak geldi. Baktık ki tsunami şeklinde sular kaynıyordu. Korkunç bir haldeydi. dedi.