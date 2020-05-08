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BOLU Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı

Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandıSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bolu'da yurda yerleştirilen 295 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

08.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:40
Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı
SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bolu'da yurda yerleştirilen 295 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'da uçakla Türkiye'ye getirildi. 295 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, evlerine gönderildi. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade etti. BOLU Suudi Arabistan’dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Bolu, Güncel, Haber

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