BOLU Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahat

Tatilin son gününde TEM
'in Bolu
geçişi rahat
Bolu'da, Ramazan Bayramı
tatilinin son gününde dönüş yolunda tatilcilerin geçiş yaptığı TEM Otoyolu
'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler tatilin son gönünde evlerine geri dönüyor. Geri dönüş yolculuğunda TEM'in Bolu geçişinde trafikte aksama yaşanmıyor. Önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yoğunluğa karşı hazır olarak bekliyor.
Kaynak: DHA
Güncel