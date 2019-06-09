09.06.2019 15:06
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BOLU Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahat

Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahatBolu'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolunda tatilcilerin geçiş yaptığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahat
Bolu'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolunda tatilcilerin geçiş yaptığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler tatilin son gönünde evlerine geri dönüyor. Geri dönüş yolculuğunda TEM'in Bolu geçişinde trafikte aksama yaşanmıyor. Önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yoğunluğa karşı hazır olarak bekliyor. BOLU Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahat
Kaynak: DHA
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