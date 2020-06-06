BOLU TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralıBOLU'da, TEM yolunda önündeki hafif ticari araca ve bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

06.06.2020 03:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:46
TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralı
BOLU'da, TEM yolunda önündeki hafif ticari araca ve bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, 00.30 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araç ve bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yılmaz ile Gül Yılmaz, Levent Yılmaz, Nuran Yıldız ve Sıla Kaya yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü. BOLU TEM’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Köroğlu, Güncel, Haber

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