BOLU TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu

TEM
'in Bolu
Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Bolu'nun TEM Otoyolu
geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı. Sabah
saatlerinde İstanbul
'dan yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik Gerede- Karadeniz
bağlantı yolu ve Avşar köyü mevkiinde zaman zaman durdu. Bölgede etkili olan sağanak yağmur da sürücüleri zorladı. Bolu Dağı geçişinde ise trafik diğer bölgelere göre rahat şekilde ilerlerken, D-100 Karayolu
'nun Bolu geçişinde herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.
Kaynak: DHA
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