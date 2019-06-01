BOLU TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı yoğunluk

TEM
'in Bolu
Dağı geçişinde akıcı yoğunluk Ramazan Bayramı
tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa yol açarken trafikte aksama yaşanmadı.
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu geçişinin Ankara
yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkiinde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu yanında bulunan dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
Kaynak: DHA
Güncel