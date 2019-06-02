BOLU TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

TEM
'in Bolu
geçişinde bayram yoğunluğu (2)
BOLU DAĞI'NDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR TEM Otoyolu
Bolu Dağı geçişi ve Kaynaşlı
mevkiinde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde maddi hasarlı kazalar nedeniyle yoğunluk oluşurken trafik bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akıcı yoğun şekilde devam etti. Kaynaşlı mevkiinde ise Bolu Dağı'nı çıkmakta zorluk çeken kamyon ve TIR araçları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İstanbul
şeridinin ise tamamen boş olması ise dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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