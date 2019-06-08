08.06.2019 16:44
Haberler» Güncel » Haber

Bolu TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu sürüyor

Bolu TEM Otoyolu

Memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolunda, TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı ve yoğun şekilde devam ediyor.

Memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolunda, TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı ve yoğun şekilde devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilin son gününe kalmak istemeyerek günler öncesinden yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde yoğun ancak akıcı trafiğe neden oluyor.

Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın devam etmesi bekleniyor. - BOLU
Kaynak: İHA
İstanbul, Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel