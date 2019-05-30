BOLU Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti

Kaynak: DHA

Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim ettiBOLU'da, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler (49), sokakları temizlediği sırada bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.Bolu Belediyesi'nde 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yerleri süpürdüğü sırada küçük bir kese buldu. Keseye önce ayağının ucuyla vuran Güler, daha sonra içini açtı. Kesenin içinde 1 adet çeyrek altın olduğunu gören Güler, bulduğu yerin yakınındaki kuyumcuya sordu. Kuyumcu Vedat Yardemir, altın kesesinden çeyrek altının kendi dükkanından alınmış olduğunu anladı. En son çeyrek altın alan müşteriler arandı. Çeyrek altının emekli İrfan Başaran'a ait olduğu belirlendi. Başaran, hemen kuyumcuya geldi. Nevzat Güler, bulduğu altını İrfan Başaran'a teslim etti.Nevzat Güler, daha önce de temizlik yaparken birçok şey bulup teslim ettiğini ifade ederek, Ben almam, 5 milyar para da bulsam yine de sahibine veririm. Ben ekmeğimi belediyeden yiyorum. Bir çanta buldum, telefon buldum. Belediyeye teslime ettim. Daha önce de bir şeyler buldum. Bir kez yolda 5 lira buldum, onu aldım daha sonra 50 liram kayboldu. O zamandan beri yolda bulduğum bir şeyi almıyorum. Bugün de yolda çöpleri toplarken altını gördüm. Altın olduğunu bilmiyorum. Bir tekme attım gitmedi. Sonra aldım arkadaşa gösterdim. Gümüş mü altın mı bu dedim. Altına benziyor dedik. Ben pek ayırt edemiyorum. Kuyumcuya geldim. Oradan altının sahibini bulduk. diye konuştu.Kaybettiği altınına Nevzat Güler sayesinde kavuşan İrfan Başaran ise, Arkadaşa çok teşekkür ederim. Yani bu gurur verici bir olay. Ben altını kaybettiğimi fark etmemiştim. Telefonla beni aradılar. Ben de tekrar geri döndüm buraya. dedi.Kuyumcu dükkanının sahibi Vedat Yardemir de temizlik işçisi Güler'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.