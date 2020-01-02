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Bolu 'terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı

'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandıBolu'da, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen G.K. isimli kadın, yol üzerindeki tesiste mola verdiği sırada yakalandı.

02.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:15
'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı
'da, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen G.K. isimli kadın, yol üzerindeki tesiste mola verdiği sırada yakalandı.
Bolu İl Komutanlığı ekipleri, TEM yolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde kimlik kontrolü yaptı. Jandarma ekibi, durumundan şüphelendiği G.K.'nin de kimliğini kontrol etti. G.K.'nin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen G.K., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. G.K., adliyeye getirildiği sırada sloganlar attı. Jandarma ise G.K.'nin ağzını eliyle kapatarak slogan atmasını önledi.
Bolu 'terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı

Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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