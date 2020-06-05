BOLU TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandıBOLU'da, D-100 Karayolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ve 2 oğlu yaralandı.

05.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44
TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
BOLU'da, D-100 Karayolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ve 2 oğlu yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Nihat Bodur ile araçta bulunan oğulları Ömer ve İrfan Bodur yaralandı. Araçta sıkışan Nihat Bodur itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. BOLU TIR’a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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