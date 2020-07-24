BOLU TIR’a çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kamyonun TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonda sıkışan sürücü Burhan Aydın (52) ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burhan Aydın idaresindeki 45 PA 4479 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Gedikli yönetimindeki 46 PA 439 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ağır yaralanan kamyon sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Burhan Aydın, Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü. Bu arada, TIR'ın arkasında, 'Öyle bir gülüşün var ki öl der gibi' yazması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.