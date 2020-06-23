BOLU TIR'la çarpışan otomobil alev aldı, sürücü öldü

TIR'la çarpışan otomobil alev aldı, sürücü öldüBOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, TIR'la çarpıştı.

23.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:08
TIR'la çarpışan otomobil alev aldı, sürücü öldü
BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, TIR'la çarpıştı. Bir anda alev alan otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Dağdelen (55) yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Mengen- Gökçesu yolunun kömür ocakları mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Gökçesu yönüne giden Mehmet Dağdelen yönetimindeki 14 AL 602 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak virajda karşı şeride geçip, Mehmet Enişte'nin kullandığı 01 AEM 875 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde sıkışan sürücü Dağdelen, içeriden çıkamayınca yanarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yol araç trafiğine kapatılırken otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağdelen'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otomobilden çıkarılarak Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. BOLU TIR’la çarpışan otomobil alev aldı, sürücü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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