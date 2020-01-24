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Bolu toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladılar

Toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladılarBOLU Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı.

24.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:49
Toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladılar
BOLU Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı. İşçiler zammı davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.
Belediyesi ile Belediye İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplu sözleşme imza töreninde işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı konuşmada, "Bu görüşmelerde işveren temsilcileri olarak görüşmeleri tıkamak gibi bir düşünce olmadı işveren tarafı olarak. Tabi keza sendika temsilcilerimiz de yapıcı davrandılar. Biz sendikayla yüzde 20 üzerinden anlaştık ama Sinan başkan işin peşini bırakmadı, son gün bile bu rakamın yeterli bulmadığını söylüyordu. Keza ben de bulmuyordum ve nihayetinde 2,5 puan daha iyileştirme yaptık, yüzde 22,5 olarak ilk yıl anlaşmamızı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
DAVUL ZURNALI KUTLAMA
Salondaki belediye çalışanları, yeni sözleşmeyi davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahnenin önüne inerek oynayan işçilere eşlik etti.
Bolu toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladılar

Tanju Özcan, Belediye İş, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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