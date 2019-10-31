Haberler » Güncel » Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

Uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldıBOLU'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

31.10.2019 18:02
Uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı
BOLU'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.
Gerede ilçesine bağlı Karacadağ Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köydeki uçurumda mahsur kaldı. Büyükada, keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Köye gelen Gerede ve Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Keçiler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu, halatla aşağı inen görevliler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi.
Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

İtfaiye, Gerede, AFAD, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:41 Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için film
18:41 Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1
18:41 Tekirdağ'da kaza 2 yaralı
18:41 Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -2
18:40 Senegal'de bin 260 kilogram kokain ele geçirildi
18:38 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
18:37 Pakistan'da trende yangın: 73 ölü - İSLAMABAD
31.10.2019 18:42:17