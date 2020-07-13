BOLU Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli adliyede

Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli adliyede

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 520 gram esrar ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramalarda koltuk altı ve torpido kısmında oluşturulan özel bir alana saklanmış 520 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.K. (36) ile birlikte araçta bulunan M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.