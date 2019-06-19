19.06.2019 15:10
Haberler» Güncel» Haber

BOLU UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi Bolu'da adliyeye sevkedildi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi Bolu'da adliyeye sevkedildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.?nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operayon yaptı. Operasyonlarda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi.BOLU UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
esrar, mudurnu, uyuşturucu, bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:46 Bursa sahilleri temiz çıktı
16:46 DHA YURT BÜLTENİ-14
16:46 Tire'de hırsızlık operasyonu
16:46 Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret
16:45 KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO'da Mezuniyet Coşkusu
16:45 Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı
16:45 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt