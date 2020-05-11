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BOLU Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyedeBOLU'da polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:48
Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
BOLU'da polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerine operasyon yaptı. Şüphelilerden şoför olan R.T.(34) ve işletmeci olan S.B.A.'nın (26) ev ve iş yerinde yapılan aramada 5,90 gram metamfetamin maddesi, 6.04 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T. ve S.B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. BOLU Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Bolu, Güncel, Haber

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