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Bolu Valiliği: "Gözlem altına alınan her vatandaşımız pozitif vaka demek değildir"

Bolu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gözlem altına alınan her vatandaşın pozitif vaka demek olmadığını bildirdi.

25.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:38
Bolu Valiliği:
Bolu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gözlem altına alınan her vatandaşın pozitif vaka demek olmadığını bildirdi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için devlet tarafından baştan itibaren önemli tedbirler alındığı vurgulandı.
Devlet kademelerince alınan tüm tedbirlerin Bolu'da da Valilik koordinesinde usulüne uygun olarak görevli ve sorumlu tüm kurumlarca uygulandığı belirtilen açıklamada, "112 Çağrı Merkezimizi arayan veya hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızdan sağlığı şüpheli görünenlerin numuneleri alınarak, ilimizde hizmet veren, aynı zamanda Düzce, Zonguldak ve Sakarya illerimize de hitap eden laboratuvarımızda yüksek güvenlikli testle değerlendirilmektedir. Bütün şüpheli vakalarımız hasta ve toplum sağlığı için hastanelerimizde gözlem altında tutulmakta ve periyodik zamanlarda tekrar numuneler alınarak kontrol edilmektedir. Gözlem altına alınan her vatandaşımız pozitif vaka demek değildir. Buna rağmen beraber vatandaşlarımız arasında zaman zaman panik havası oluşturulduğu gözlemlenmektedir." ifadelerine yer verildi
Vatandaşların panik yapmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bolu'da ilimiz genelinde paniği gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bu sebeple vatandaşlarımızdan halkımızı endişelendirecek haberlere ve söylemlere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Bununla beraber her ilde olduğu gibi ilimizde de zaman içerisinde bazı vakaların görülmesi muhtemeldir. Bunun için de her türlü tedbir alınmıştır. Bilelim ki hiçbir virüs devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlerden daha büyük değildir. Tedbir alalım ancak hiçbir şekilde panik yapmayalım. Devletimize güvenelim, Cumhurbaşkanlığımızın, ilgili bakanlıklarımızın ve valiliğimizin aldığı tedbirlere tam olarak uyalım."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bolu, Güncel

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