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Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Bolu Valiliği, kendisini vali veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıtarak yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

26.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:33 Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Valiliği, kendisini vali veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıtarak yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde esnaf ve iş adamlarının telefonla aranarak yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.
Yardım talebinde bulunan kişilerin kendilerini Bolu Valisi veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızdan 'İlimizdeki hasta, engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz, katkılarınızı bekliyoruz' şeklinde para talebinde bulundukları bilgisi Valiliğimize ulaşmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli çalışmalar kolluk birimlerince başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dolandırılıp mağdur olmamaları için Bolu Valisi veya Bolu Valiliğinin adını kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmemesi ve bu kişilerin kolluk birimlerine derhal bildirilmesi gerekmekte olup, bu konuda iş adamlarımız ve vatandaşlarımızca duyarlı davranılması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından büyük yarar sağlayacaktır."

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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