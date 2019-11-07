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Bolu Valiliğinden kedilerin ölü bulunmasına ilişkin açıklama

Bolu Valiliği bacakları kopmuş halde ölü bulunan kedilere ilişkin açıklama yaptı.

07.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:26 Bolu Valiliğinden kedilerin ölü bulunmasına ilişkin açıklama
Bolu Valiliği bacakları kopmuş halde ölü bulunan kedilere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten açıklamasında, il merkezinde 26-27 Ekim ve 03-05 Kasım tarihlerindeki kedi ölümleriyle ilgili yerel ve ulusal haber sitelerinde yapılan "kedi cinayetleri" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin araştırma yaptığı aktarılan açıklamada, incelenen güvelik kamera kayıtlarında 4 sokak köpeği tarafından kovalanan kedinin ölü bulunduğu yerde köpeklerin saldırısının tespit edildiği ve görüntülerde başka bir canlıya rastlanmadığı anlatıldı.
Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce 3 kedinin üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir kesici alet izine de rastlanmadığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kopma bölgesinde muntazam olmayan bir doku bütünlüğünün bozulmasının olduğu, ayaklarda düzensiz yırtıklar ve zedelenme olduğu, karın bölgesinde diş izleri olduğu tespit edilerek rapor düzenlenmiştir. Bazı kedilerde ise başka hayvanlara ait salyaların olduğu veteriner hekimler tarafından değerlendirilmiş, 2 ölen kedi detaylı inceleme için Ankara iline gönderilmiştir."
Açıklamada, sokak köpekleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde Belediye Başkanlığına talimat verildiği vurgulanarak, olayların tamamıyla ilgili kapsamlı tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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