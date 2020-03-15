Bolu Valisi Ahmet Ümit Gerede ilçesini ziyaret etti
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
15.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:00
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Ümit ile Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve beraberindeki heyet, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisini inceledi.
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Özyiğit, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Osman Kazgan, Gerede Ticaret ve Sanati Odası Başkanı Ersin Kaşka ve diğer yetkililerden bilgiler alan Vali Ümit, modern deşarj standartlarını yakalayan tesisteki çalışmalar dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
Vali Ümit, arıtma tesisi ziyaretinin ardından, deri fabrikalarını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi ve işletmelerle ilgili bilgi aldı.
Gerede'de üretilen derinin, ülke ekonomisi için büyük bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Ümit, "Ülkemizin deri sektöründe yüzde 40 payla çok önemli bir misyonu yerine getiren Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Esnafı kendine yakışanı yaptı. Deri Organize Sanayi Arıtma Tesisini dünya standartlarına uygun hale getirdi. Emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.
Vali Ümit ile Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve beraberindeki heyet, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisini inceledi.
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Özyiğit, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Osman Kazgan, Gerede Ticaret ve Sanati Odası Başkanı Ersin Kaşka ve diğer yetkililerden bilgiler alan Vali Ümit, modern deşarj standartlarını yakalayan tesisteki çalışmalar dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
Vali Ümit, arıtma tesisi ziyaretinin ardından, deri fabrikalarını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi ve işletmelerle ilgili bilgi aldı.
Gerede'de üretilen derinin, ülke ekonomisi için büyük bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Ümit, "Ülkemizin deri sektöründe yüzde 40 payla çok önemli bir misyonu yerine getiren Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Esnafı kendine yakışanı yaptı. Deri Organize Sanayi Arıtma Tesisini dünya standartlarına uygun hale getirdi. Emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Gerede, Bolu, Güncel
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