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Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Korona virüs ile mücadele kapsamında manav, market ve pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

11.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:18
Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Korona virüs ile mücadele kapsamında manav, market ve pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Vali Ahmet Ümit, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddeleri, trafik uygulama noktaları, banka ve esnaf ziyaretlerinin ardından bu kez market, manav ve her Cuma kurulan Karaçayır semt pazarını ziyaret ederek tedbirleri yerinde inceledi. Vali Ümit ilk olarak şehirde faaliyet gösteren bir manavı ve bir market zincirinin şubesini ziyaret ederek hem çalışanlarla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Manav ziyaretinde çalışanlarla sohbet ederek alınan korona virüs tedbirlerine uygun satış yapması noktasında incelemelerde bulunup bilgiler alan Vali Ümit, hijyen kurallarına uyarak maske ve eldiven eşliğinde ürünlerini el değmeden vatandaşların hizmetine sunan manav çalışanlarına bu hassasiyetleri, bol çeşit ve fiyat istikrarı dolayısıyla teşekkür etti. Bolu Valisi Ahmet Ümit, diğer incelemesini ise her hafta Cuma günleri Karaçayır mahallesine kurulan semt pazarında gerçekleştirerek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda bulunan tüm tezgahları gezen Vali Ümit, alın teri ile geçimlerini sağlayan esnafın emeklerinin çok değerli olduğunu ifade ederek, kendilerine hizmetleri için teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlarla olan sohbetlerinde sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat çeken Vali Ümit, alınan tedbirlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu bilincin oluşmasında ve uygulanmasında pazarcı esnafımızın büyük katkısı var. Esnafımızın getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazarcı esnafımızın her birine teşekkür ediyorum. Millet olarak topyekun mücadeleyi birlikte yürütüyoruz. Bolulular, aldığımız tedbirlere riayet konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyorlar" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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