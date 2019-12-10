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Bolu Valisi Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:44Bolu Valisi Ümit AA'nın
Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ümit, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Ümit, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği " 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde İsa Terli'in çektiği "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Vali Ümit, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının muhabirlerini tebrik ettiğini belirterek, "Tabii ki hizmet için dünyanın dört bir tarafında koşturuyorlar. Bu süre içerisinde çok önemli enstantanelerle karşılaşıyorlar. Gayet güzel fotoğraflar da çekmişler. Hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.
Gönlünün çekilen bütün fotoğraflarda kaldığını söyleyen Ümit, "Her bir fotoğrafın anlamı farklı. Biz daha duygusal ve popüler olarak ve ortalaması en iyi olanları oylamaya gayret ettik. Özünde tüm ekibi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Muhammed Said, Suriye, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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