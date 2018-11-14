Bolu Valisi Ümit'ten Huzurevi Ziyareti

Bolu
Valisi Ahmet Ümit, eşi Şengül Ümit ile İzzet Baysal
Vakıf Huzurevi'ni ziyaret etti.
Vali Ahmet Ümit eşi Şengül Ümit'in huzurevi ziyaretine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve eşi Züleyha Koçyiğit refakat etti.
Ziyarette vali ve eşi, huzurevi sakinleri ile tek tek tanışarak yakından ilgilenip sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek kendilerinden bir istekleri olup olmadığını sordu.
Ziyarette kendilerini bir ev sahibi sıcakkanlılığı ile karşıladıkları için huzurevi sakinlerine teşekkür eden Vali Ümit, "Sizler burada bizim misafirimizsiniz, devletimizin misafirisiniz. Sizleri ilk fırsatta ziyaret edelim dedik ve kısmet de bugüneymiş. Sizlerin gönlünüzün hoş olmasını istiyoruz. Sizlerin huzurlu olmasını istiyoruz. Adının sadece huzurevi değil aynı zamanda buranın huzurlu bir ev olmasını istiyoruz." diye konuştu.
Rahatsızlıklarından dolayı ziyarete katılamayan huzurevi sakinlerini de odalarında ziyaret eden vali ve eşi, yatanların sağlık durumları hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Koçyiğit'ten bilgiler alarak acil şifalar diledi.
İzzet Baysal,Bolu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29