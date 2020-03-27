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Bolu'ya son 17 yılda 20 milyon metreküp içe suyu sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün son 17 yıl içinde Bolu'ya yaptığı yatırımlarla şehir merkezine 20 milyon metreküp içme suyu sağlandı.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:51
Bolu'ya son 17 yılda 20 milyon metreküp içe suyu sağlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün son 17 yıl içinde Bolu 'ya yaptığı yatırımlarla şehir merkezine 20 milyon metreküp içme suyu sağlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, son 17 yıl içinde Bolu'ya yapılan yatırımları açıkladı. Yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturulmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediyor.
Bolu'da, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Son 17 yılda Bolu şehir merkezine yıllık 20,50 milyon metreküp içme suyu sağladık. 307 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 8 bin 460 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 5,5 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 38 derenin ıslahını tamamladık" denildi.
'13 ADET SULAMA TESİSİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Yapılan çalışmalarla çiftçilere de gelir artışı sağlandığı belirtilen açıklamada, "Son 17 yılda tamamlanan 2 adet sulama tesisi ile toplam 8 bin 460 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 5,5 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 1 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Bolu'nun bereketli topraklarına 13 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Bolu'nun su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle Bolu'ya bugüne kadar 3 baraj ve 1 gölet yaptık. 3 adet barajın (Tekke Barajı, Hasanlar Barajı ve Dedeler Barajı) inşaat çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
AMAÇ SU GİTMEYEN YERLEŞİM YERİ KALMAMASI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün içme suyu faaliyetleri kapsamında çalışmalarında amacın içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yerinin kalmaması ve insan sağlığına uygun, güvenilir su içilmesinin sağlanması olduğu söylendi.
Bu kapsamda yapılan açıklama göre, "Bolu'ya bugüne kadar 1 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Bolu şehir merkezine yıllık toplam 20,50 milyon m3 içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca 1 adet İçmesuyu Tesisi ( Karadere İçmesuyu Tesisi ) inşaat çalışmaları devam etmekte,2 adet İçmesuyu Tesisi (Tekke Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Tekke Barajı İçmesuyu Tesisleri) projeleri hazır olmakla birlikte Tekke Barajı inşaatının tamamlanması ile yapım aşamasına geçilecektir" denildi.
"BOLU İÇİN TAŞKIN KORUMA TESİSLERİNİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"
Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. DSİ Genel Müdürlüğü işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor.
Bolu'da bu doğrultuda son 17 yılda 38 adet dere ıslah tesisi yapılarak şehir merkezi ve 40 meskün mahal, bin 350 dekar arazi taşkınlardan korundu. Ayrıca 3 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam ediyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Bolu, Güncel

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