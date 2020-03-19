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Bolu yağan karla beyaza büründü

Bolu kent merkezi gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

19.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:09
Bolu yağan karla beyaza büründü
Bolu kent merkezi gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Bolu'da meteoroloji yetkililerinin uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bolu Belediyesi ekipleri ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolu, Güncel

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