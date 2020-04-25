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BOLU Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduBOLU'da, yalnız yaşayan Nuri Albay(64), evinde ölü bulundu.

25.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:38
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
BOLU'da, yalnız yaşayan Nuri Albay(64), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Fevzibey Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nuri Albay'dan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Nuri Albay'ın yaşadığı evin kapısı polis eşliğinde açılarak içeriye girildi. Ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Albay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. BOLU Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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