Bolu Yaralı Kediyi Evine Götürürken Polis Aracının Çarptığı Ömer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu
'nun Gerede
ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü takipteki polis aracının çarpması sonucu, 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği hastanede yaşamını yitiren Ömer Faruk Akyıldırım (9) son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, 6 Kasım
Salı günü Gerede'nin Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis
ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yoldan buldukları yaralı kediyi eve götüren Sevgi Akyıldırım ve ilkokul 4. sınıf öğrencisi oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuşurken, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Bugün Gerede Yakakaya Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazında Ömer Faruk'un babası Hüseyin Akyıldırım, güçlükle ayakta durdu. Gözyaşı döken babayı yakınları teskin etti. Cenaze namazını kıldıran köy imamı namaz için toplanan cemaate, Ben sizlere evladımızı 'nasıl bilirdiniz' diye sormak istemem. Evladımız daha genç. Evladımız küçük olduğu için normalde hak hukuk konusu söz konusu olmaz. dedi. Ömer Faruk Akyıldırım'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
POLİS SERBEST
Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 19:55