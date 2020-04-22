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BOLU Yaşlı kadın, ölen eşinden kalan maaşını bağışladı

Yaşlı kadın, ölen eşinden kalan maaşını bağışladıBOLU'da, Fatma Altuntaş(87) vefat eden eşinden kalan bu ay aldığı 2 bin liralık maaşın tamamını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:25
Yaşlı kadın, ölen eşinden kalan maaşını bağışladı
BOLU'da, Fatma Altuntaş(87) vefat eden eşinden kalan bu ay aldığı 2 bin liralık maaşın tamamını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Sağlık Mahallesi'nde oturan Fatma Altuntaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye karar verdi. Fatma Altuntaş, dışarı çıkması yasak olduğu için polisi arayarak bağışı yapacağını bildirdi. Fatma Altuntaş'ın evine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi yönlendirildi. Yaşlı kadın, evine gelen polislere, ölen eşinden dolayı aldığı 2 bin lira tutarındaki maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti. Yaşlı kadından parayı teslim alan polis ekibi, parayı hesaba yatırıp dekontu teslim etti.
Fatma Altuntaş, kendisine yardımcı olan polislere, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın." diyerek, kiraz ve çilekler olgunlaştığında ikramda bulunmak üzere davet etti. BOLU Yaşlı kadın, ölen eşinden kalan maaşını bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Altuntaş, Bolu, Güncel
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