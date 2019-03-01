Bolu Yaşlı Kadının 200 Bin TL'sini Polis Kurtardı

Kaynak: DHA

Yaşlı kadının 200 bin TL'sini polis kurtardıBolu'da, telefonla aradıkları yalnız yaşayan H.İ. isimli yaşlı kadını kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 200 bin TL dolandırılmaktan polis kurtardı. Yaşlı kadından parayı almak için gelen dolandırıcı T.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı.Çarşamba günü, Beşkavaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan H.İ.(80) isimli kadını arayan dolandırıcı T.Ö.(24), kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ'nün el koyduğunu söyledi. Dolandırıcılar yaşlı kadına izlendiği ve tehlike altında olduğunu söyleyerek kendisini bu durumdan kurtaracaklarını söyledi. Dolandırıcılar yaşlı kadını koruyabilmeleri için telefonunun sürekli açık kalması talimatını verdi. Yaşlı kadın parayı Çarşamba günü çekemeyince dolandırıcılar telefonu gece boyu da açık tutmasını istedi. Yaşlı kadının telefonu evinde uyurken bile açık şekilde kaldı. H.İ.'nin sürekli telefonda konuştuğunu fark eden komşusu, durumdan şüphelenerek durumu polise haber verdi.Yaşlı kadının evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.İ.'nin telefonda görüştüğü kişinin dolandırıcı olduğunu tespit etti. H.İ.'nin, dolandırıcının verdiği bütün talimatlarına uymasını söyleyen ekipler, operasyon başlattı. H.İ.'den, bankada bulunan 200 bin lirayı çekmesini isteyen dolandırıcı, yaşlı kadından evine yakın bir yere getirmesini istedi. Paranın bulunduğu banka çevresinde polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemiyle parasını çeken H.İ. tekrar evine geldi. H.İ.'nin evine yakın bölgedeki sokaklarda konuşlanan polis ekipleri, yaşlı kadının para dolu çantayı T.Ö'ye verdiği sırada operasyon düzenledi. Yaşlı kadından aldığı paralarla yakalanan T.Ö., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Daha önce başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve arandığı belirlenen T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.