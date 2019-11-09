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Bolu yedigöller'de renk cümbüşü

Yedigöller'de renk cümbüşüBolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşsiz görüntüler oluşturdu.

09.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:19
Yedigöller'de renk cümbüşü
'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşsiz görüntüler oluşturdu.
Bolu'ya 45 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de yakınlığıyla vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye akın eden vatandaşlar, eşsiz manzaraların keyfini çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının harmanlandığı Yedigöller'deki eşsiz güzellik drone ile de havadan görüntülendi. Milli parkın havadan görüntüleri eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.
Bolu yedigöller'de renk cümbüşü

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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