BOLU Yola kenarına inen ayılar görüntülendi
Yola kenarına inen ayılar görüntülendiBOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:59
BOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bolu ile Mudurnu arasındaki karayolunun Tepe Karakolu mevkiinde yol kenarına yaklaşan 2 ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıları gördükten sonra aracından inerek cep telefonunun kamerasını açan Ahmet Çamlıoğlu ayıları görüntüledi. Çamlıoğlu, görüntüleri kaydederken "Çok ilginç" diyerek o anları kaydetti. Ormanlık alana doğru giden ayılar daha sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜLER
-Ayıların görüntüleri
-Videoyu çeken vatandaşın konuşmaları
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Kaynak: DHA