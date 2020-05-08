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BOLU Yola kenarına inen ayılar görüntülendi

Yola kenarına inen ayılar görüntülendiBOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:59
Yola kenarına inen ayılar görüntülendi
BOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bolu ile Mudurnu arasındaki karayolunun Tepe Karakolu mevkiinde yol kenarına yaklaşan 2 ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıları gördükten sonra aracından inerek cep telefonunun kamerasını açan Ahmet Çamlıoğlu ayıları görüntüledi. Çamlıoğlu, görüntüleri kaydederken "Çok ilginç" diyerek o anları kaydetti. Ormanlık alana doğru giden ayılar daha sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜLER
-Ayıların görüntüleri
-Videoyu çeken vatandaşın konuşmaları
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
BOLU Yola kenarına inen ayılar görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mudurnu, Bolu, Güncel, Haber

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