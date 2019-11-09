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Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü

Bolu'da birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulunması, şehirde infiale yol açtı. Bunun üzerine emniyet müdürlüğü olayı çözmesi için cinayet büroyu görevlendirdi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle gerçekleştirdiği soruşturmada olayın sebebinin köpekler olduğu bilgisine ulaştı.

09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:43

'da, son günlerde gündeme oturan bacakları kopuk haldeki kedi ölümlerinin köpek kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bolu'yu ayağa kaldıran olayda, Cinayet Büro Amirliği 4 ekip halinde toplam 75 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bolu'da 28 Ekim tarihinden 6 Kasım'a kadar geçen sürede birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Olayların arka arkaya gerçekleşmesi şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşündü. Yerel medyada kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle soruşturma yaptı.

75 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARAMASI YAPILDI

Kedi ölümlerinin yaşandığı bölgelerde çalışma yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini taradı. 4 ekipte bulunan toplam 8 cinayet büro personeli, 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Yapılan izleme çalışmalarında kedi ölümlerinin 4 adet sokak köpeği tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren köpekleri, renklerinden tespit eden ekipler, başka bir vakitte söz konusu köpekleri fotoğraflayarak soruşturma dosyasına delil olarak koydu. Deliller büyük ölçüde olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini işaret etti.

KEDİLERE ÖN OTOPSİ YAPILDI

Ayrıca Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan kedilere ön otopsi uyguladı. Yapılan ilk incelemede kedilerde kesici alet yarası olmadığı ve diş izleri ve köpek salyası kalıntıları olduğu tespit edildi. Kediler daha sonra kesin telef olma nedenlerinin belirlenmesi için Ankara'da özel bir araştırma merkezine gönderildi. Buradan gelecek sonuç bekleniyor.

VALİLİK BELEDİYEYE TALİMAT VERDİ

Olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Bolu Valiliği tarafından, Bolu Belediyesi'ne sokak köpekleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verildi.

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü

Bolu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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