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BOLU Yurt dışından gelenler, Bolu'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelenler, Bolu'da yurda yerleştirildiKAZAKİSTAN'dan gelen 130 ve Hong Kong'dan gelen 2 Türk vatandaşı Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:57
Yurt dışından gelenler, Bolu 'da yurda yerleştirildi
KAZAKİSTAN'dan gelen 130 ve Hong Kong'dan gelen 2 Türk vatandaşı Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi. Kazakistan 'dan gelen 130, Hong Kong'dan gelen 2 Türk vatandaşı, uçakla geldikleri İstanbul'dan, otobüslerle Bolu'ya getirildi. Yurt dışından gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Bulgaristan'dan 42, Moldova'dan 40 Türk vatandaşı daha getirilmişti. Yurtta kalan kişi sayısı böylece 530 oldu.
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BOLU Yurt dışından gelenler, Bolu’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kazakistan, Hong Kong, Bolu, Güncel

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BOLU Yurt dışından gelenler, Bolu'da yurda yerleştirildi

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