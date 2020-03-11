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Bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist teslim oldu

Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise kaçarak teslim oldu.

11.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:18
Bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise kaçarak teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda bugün, "Nazlıcan Şahin" kod adlı Gülbahar Öner ile "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan ikna yoluyla teslim oldu.
"Cotkar Zinar" kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine sığındı.
Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Güncel

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