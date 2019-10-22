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"Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir" dedi.

22.10.2019 20:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur."
(İHA)

Fahrettin Altun, Güncel

Kaynak: İHA

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