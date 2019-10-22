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"Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir.

22.10.2019 21:10
İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur." ifadelerini kullandı.
Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur."

Rusya, Politika

Kaynak: AA

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