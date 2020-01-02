Haberler » Güncel » Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Haber

Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası

DÜZCE(İHA) –Boludağı, kar yağışı ve sis ile birlikte eşsiz manzaraya büründü.

02.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:42 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası
DÜZCE(İHA) –Boludağı, kar yağışı ve sis ile birlikte eşsiz manzaraya büründü. Boludağı'nı kullanan sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek bu doyumsuz manzaranın tadını doyasıya çıkarttı.

ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Boludağı, kış aylarında yağan kar yağışı ve sis tabakasının aşağı çekmesi ile seyri güzel bir manzarayı ortaya çıkardı. Sürücüler için kış mevsiminde geçişi çileye dönüşen Boludağı'nı kullanan sürücüler 1 Ocak'ta öğlen saatlerinde başlayarak gece boyu yağan kar yağışının ardından beyaza bürünen manzaranın tadını doyasıya çıkarttı. Boludağı'nı kullanan sürücüler, eşsiz manzarayı seyredebilmek için araçlarının yol kenarlarına park ederek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarttı. Sürücüler, "Manzara eşsiz. Çok güzel görüntüler var burada. İnsan bakmaya doyamıyor. Bizde bu manzaranın tadını çıkartıyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58   Siverek ilçesi kırsalında kar hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
18:58   Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Haber
18:55   SGK'dan borç takibi açıklaması - Haber
18:54   Keles'te ulaşıma zam - Haber
18:53   Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
2.01.2020 19:01:33