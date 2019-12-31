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Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:39 Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sağlam, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Üsteğmen Sağlam, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan Sağlam'ın cep telefonunun incelenmesi amacıyla kriminale gönderildiği de öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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