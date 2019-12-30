Haberler » Güncel » Bolulu hayırsever hayvanlar için 34 çeşme yaptı - BOLU - Haber

Bolulu hayırsever hayvanlar için 34 çeşme yaptı - BOLU

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan hayırsever 64 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 34 çeşme yaptı.

30.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:42
'nun ilçesinde yaşayan hayırsever 64 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 34 çeşme yaptı.
İlçeye bağlı Hacıalimler köyünde ikamet eden Pekyavuz, özellikle yaz aylarında susuz kalan ve su bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için köyünün çevresindeki yollara, ormana ve yaylalara çeşme yapmaya karar verdi.
Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın ardından Pekyavuz, köyünün çevresine yabani hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla 34 çeşme yaptı.
Yaptığı örnek davranıştan dolayı Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından Mustafa Pekyavuz'a plaket verildi.
Kaymakam Yelek, yaptığı güzel çalışmadan dolayı Pekyavuz'a teşekkür ederek, bir şeyin talep edilmesi halinde kendisinin de elinden gelen yardımı ve desteği sağlayacağını kaydetti.
Kendisine plaket verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekyavuz da hayvanları çok sevdiğini, hiçbir beklentisi olmadan çeşmeleri yapmaya başladığını ve 34 çeşmeyi kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.
Pekyavuz, çeşmelerden sadece hayvanların yararlanmadığını ifade ederek, "Ölünceye kadar çeşmeye ihtiyacı olan yerlere çeşme yapmaya devam edeceğim." dedi.
Köy muhtarı Yusuf Tanrıkulu ise "Mustafa Pekyavuz benim sağ kolum, onun yaptığı hizmetlerle gurur duyuyorum. Köyümüz adını ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bolulu hayırsever hayvanlar için 34 çeşme yaptı - BOLU

Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22   Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Haber
14:21   Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı - Haber
14:20   İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
14:20   İstanbul'da fırtına - Haber
14:20   İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor" - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:25:42