Boluspor: 1

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut
, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)
BOLUSPOR: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric
GOL: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.