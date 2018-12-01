Boluspor: 2 - Adana Demirspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor
, deplasmanda Boluspor
'u 3-2 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Akabueze'nin kullandığı kornerde topa yükselen Dimov'un kafa vuruşunu savunma kale çizgisinden çıkardı. 9. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Orhan Taşdelen
'in şutunda top ağlara gitti. 0-1 18. dakikada Akabuze'nin ceza sahası içinden sert şutu kaleciden geri döndü. 36'ıncı dakikada, Hakan Bilgiç'in ceza sahası içerisine açtığı ortada topa yükselen Orkan Çınar
kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2 53. dakikada ceza sahası içerisinde savunma oyuncularını çalımlayarak geçen Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-2 72. dakikada Umut Gündoğan
'ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Akabueze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2 83. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3 90+3'üncü dakikada, Djemoussa Traore ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
---KÜNYE---
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Serkan
Çimen xx, Mehmet Salim
Mazlum xx Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Dimov xx, Ümit Kurt
xx, Ufuk Budak
xx, İshak Çakmak
xx, Akabueze xxx (Batuhan Altıntaş
dk. 89 ?), Burak Asan xx (Umut Gündoğan dk. 46 xx), İsmail Haktan
Odabaşı xx (Sebaihi dk. 66 xx), Guido xxx, Etoundi xx Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay
Tolga Dabanlı, Uğur Akdemir
, Özgür Can Özcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Talha Sanuç xx, Hakan Bilgiç xx, Milan
Mitroviç xx, Orhan Taşdelen xxx, Traore xx, Galip Güzel xx (Djemoussa Traore dk. 78 x), Orkan Çınar xxx (Emre Nefiz
dk. 66 x), Kosecki xx (Oliviera dk. 66 xx), Berk Yıldız
xx, Pote xxx Yedekler: Ahmet Sabri Fener
, Erdal Öztürk
, Batuhan İşçiler, Musa Bulut
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Orhan Taşdelen (dk. 9), Orkan Çınar (dk. 36), Pote (dk. 83) (Adana Demirspor), Guido Koçer (dk. 53), Akabueze (dk. 72) (Boluspor) Kırmızı kart: Djemoussa Traore (dk. 90+3) (Adana Demirspor) Sarı Kartlar: Mitroviç, Hamidou Traore
, (Adana Demirspor)
(İHA)
Orhan Taşdelen,Çınar,Boluspor,Adana Demirspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:56