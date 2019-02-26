Boluspor, 3 Puan Peşinde

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında İstanbulspor'u yenerek şansızlığını yenmek istiyor.Ligin ilk on haftasında iyi bir çıkış yakalayan ve daha sonra puan kayıpları ile başlayan düşüş Boluspor'da devam ediyor. Ligin 23'üncü haftasında 32 puan ile 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 3 Mart pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumunda İstanbulspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak ve yardımcı antrenörler gözetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü.Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Kaynak, takımın sıkıntılı dönemler geçirdiğini, bu dönemleri atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini, bütünleşilmesi gerektiğini, kendisinin bunu sağlamaya çalıştığını söyledi.Her hafta oynanan maçlarda oyunu geliştirerek oynamaya çalıştıklarını belirten Kaynak, "Teknik ve taktik anlamında çalışmalar yapıyoruz. Fiziksel olarakta sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.Kaynak, oynanan maçlara bakıldığında, oyuncuların istek ve arzulu olduğunu, oyunun tempolu olduğunu, Adanaspor maçında ise istedikleri oyunu yansıtamadıklarını, uzun süredir kazanamamanın getirdiği sıkıntılardan dolayı takımın genelinde olan aşırı kazanma hırsının maça yansıdığını, oyuncuların istediği oyunu oynayamadığını, Boluspor'un gerçek oyununu oynayamadığı halde, oyuncuların gerçek kimliğini gösteremediği halde son dakikalarda, uzatma anlarında yenildiklerini kaydetti.Alınan yenilgilerin takımı daha çok demorize ettiğini ifade eden kaynak, "Bunun üstesinden gelecek kapasitede oyuncularımız var. Biz bir camiayız. Bir kulübüz, oyuncularız. Bir takım olmak zorundayız, takım olarak hareket etmek zorundayız. Bunu başaracağız. buna inanıyorum. Oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz." şeklinde konuştu.Kaynak, İstanbulspor maçının bir şans olduğunu vurgulayarak, "Bu maç kendi sahamızda. Taraftarlarımızın desteği ile de maçı kazanacağız inşallah. İstanbulspor maçı bir başlangıcın galibiyeti olur inşallah." dedi.