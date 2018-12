Boluspor - Adana Demirspor Maçının Ardından

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:10



Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor , deplasmanda karşılaştığı Boluspor 'u 3-2 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar , pozisyonlarda daha konsantre olmaları gerektiğini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı için önemli bir reaksiyon verdiler. Maçı berabere getirdiler. Kazanabilecek pozisyonlar da geldi. Ama maalesef olmadı. Futbolda bunlar var. Deplasmanda 2 golden fazla atan takım her zaman kazanıyor. Bu istatistik bugünde devam etti. Berabere kalsak üzüleceğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bu takım, bu futbol bunu hak etmiyor. Pozisyonlara daha konsantre olmamız gerekiyordu. Söylenecek çok fazla bir şey yok. 3 maç kaldı. Eğer bu 3 maçı istediğimiz puan aralığında bitirirsek ilk 3'ün, ilk 6'nın içerisinde yerimizi alacağız. İkinci devre avantaj sağlamaya çalışacağız" dedi.Önemli oyuncularının sakat olduğunu da değinen Karafırtınalar, "4 tane çok önemli 11 oyuncumuz sakat. İkisi belki sezonu kapattı, ikisinin adale sakatlıkları var. Onların eksikliklerini fazlasıyla yaşadık. Ama bahane değil. Kazanabilecek oyunu oynadık, pozisyon olarak da üstündük. Üç tane maç onlara bakıp iyi sonuç almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.Adana Demirspor cephesiAdana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural , Boluspor'un önemli pozisyonlar bulduğunu ancak değerlendiremediğini söyleyerek, "İki haftalık bir çalışma sonucunda denileni yapmaya çalışan, antrenör felsefesini sahada uygulamak adına elinden geleni yapan bir takım var. Bu farklılığı görmek kazanmanın dışında beni çok mutlu ediyor. Çocuklarla, taraftarımızla, yönetimimizle her şey çok iyi gidiyor. Tabi ki bütün bu iyi gidiş oyuna yansıyor. İnanılmış bir antrenör, inanılmış bir oyuncu grubu, buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftar grubu ve yönetim var. Bunlar, oyunun başlangıçta bizim lehimize olmasının önemli işaretleriydi. Boluspor'un hakkını vermem lazım. 3 tane çok önemli pozisyonları var. Kalecimiz Kurtuluş'un çıkardığı toplar var. Bizim de 2 pozisyonumuz var. İkisi de gol oldu. Futbol böyle bir oyun. Orada 1 tanesini kalemizde görsek oyun başka mecralara gelebilirdi ama Boluspor bu pozisyonları değerlendiremedi" diye konuştu.Karşılaşmada 10 kişi kaldıklarında nasıl önlem alacaklarına yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Vural, "Genelde başımıza gelmez diye yapılmaz bu çalışmalar. O da tuttu ve sonuç olarak topu aldık, kontrol ettik. 5 dakika gibi uzatma süresi bir hayli fazlaydı. Akabinde 1,5 dakika daha ilave oldu. Düdük öttüğünde top artık bizdeydi. Sonuç olarak Boluspor gibi güçlü bir rakibi 3-2 kazanarak korkunç bir moral bulduk. Açık ara giden bir rakibimizle 3 puan fark kaldı. 20 tane kalan maçta aynı ciddiyetle, her gün üstüne koya koya gideceğiz. Bunu söylememin nedeni, ben buraya geleli 15 gün oldu. 15 gün önceki Adana Demirspor değil bu. Her gün üstüne koyarak gittiği çok pozitif gelişmeler var. Bu yüzden de mutluyuz. Özlediğimiz yere gelecek sonuçları alarak bu sene inşallah Adana Demirspor takımı layık olduğu yere getiririz" ifadelerini kullandı. - BOLU