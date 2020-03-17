Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
17.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:30
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor , ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligde 25 puan ile 15'inci sırada düşme hattında bulunan kırmızı beyazlı ekip, cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda saat 19.00'da karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde sürdürdü.
Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi.
Daha sonra çabukluk antrenmanı ile devam eden çalışmalar dar alan oyunu ve stretching ile sona erdi.
Ligde 25 puan ile 15'inci sırada düşme hattında bulunan kırmızı beyazlı ekip, cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda saat 19.00'da karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde sürdürdü.
Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi.
Daha sonra çabukluk antrenmanı ile devam eden çalışmalar dar alan oyunu ve stretching ile sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Spor
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Spor
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı