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Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

17.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:30
Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor , ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligde 25 puan ile 15'inci sırada düşme hattında bulunan kırmızı beyazlı ekip, cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda saat 19.00'da karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde sürdürdü.
Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi.
Daha sonra çabukluk antrenmanı ile devam eden çalışmalar dar alan oyunu ve stretching ile sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor

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