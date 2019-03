Boluspor - Balıkesir Baltok Maçının Ardından

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Balıkesir Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak , "Her iki takımın da 35'erli puanda olduğuna bakarsak mutlaka kazanmamız ve en azından yerimizi korumamız gerekiyordu. İçeride oynadığımız en son İstanbulspor galibiyetinden sonra geçen hafta Giresun 'da 10 kişi kaldık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bugün de öyle. İlk yarıda özellikle istediğimiz oyunu oynayamadık. Büyük sıkıntılarına rağmen Giray hocayı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. İlk yarı özellikle bizden çok daha iyi oynadılar ama ikinci yarıda çok istekli olan, oyuncu değişiklikleriyle çift forvetten orta sahayı biraz daha kalabalıklaştırıp istediğimiz oyuna yakın, iyi mücadele eden bir Boluspor vardı. Bundan sonraki maçlarımızda da inşallah böyle istekli oluruz. Çünkü bulunduğumuz konumu koruyup, oyuncuların istekli olması bizi mutlu etti. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.Balıkesir Baltok cephesiBalıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise, trajikomik bir maç olduğunu belirterek, "Hep 1-0, hep deplasmanlar böyle. Her zaman oyunu elde tutuyoruz ama maalesef 1 gol yediğimizde gol yapamıyoruz. Normalde şu maçın kaybedilecek bir tarafı var mı? Burada güle oynaya kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyun elimizde, pozitif oyun elimizde, geçiş oyunu iyi, kenar oyunu iyi, bağlantılı oyun iyi. Oyunun metodu, felsefesi var. Hep bunu oynamaya çalışıyoruz. İzleyenlere keyif vermeye çalışıyoruz. Ama yediğimiz gollere bakıyoruz, atamadığımız gollere bakıyoruz. O zaman da vahlanıyoruz. Diyoruz ki; transfer yasağımız olmasaydı, oyuncu kaybetmeseydik veya 2-3 tane takviye yapan bir takım olsaydık bu takımla biz çok rahat Play-off oynardık ve Play-off'tan da bir şeyler çıkartırdık. Yani ligin tepesiyle, aşağısıyla oynadığımız bütün maçlarda oyun hep elimizde ama maalesef kaybeden biz oluyoruz" ifadelerini kullandı.Gol atmak konusunda sıkıntıları olduğunu kaydeden Bulak, "Orhan hocayı ve Boluspor'u kutluyorum. Oyuncularımı da kutluyorum. Pozitif oynuyorlar ama gol atmak hem çalışmak hem de beceri işidir. Golcü olmak lazımdır. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yoksa oyunun elde tutulması, oynanması, pozitif düşünce ve oyun felsefesi bizim her zaman memnun kaldığımız oyuncuların tarafı. Disiplinli oynuyorlar. Oyunu çirkinleştirmeden oynuyoruz. Herkes atağa kalkabiliyor. Herkes savunma yapabiliyor. Ama kazanamadığımız için üzgünüz. 20 günlük arada 2-3 gün tatili iyi geçirelim isterdik. Belki burada 3 puan yakalayıp, 38 yapıp içerideki maçları kazandıktan sonra Play-off yakalayabiliriz diye küçük de olsa bir şansımız vardı. Ama maalesef burayı dönemedik. Dönemeyince işlerimiz zorlaşıyor. Şimdi artık ligin ortasında tutunmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - BOLU