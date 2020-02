Boluspor Başkanı Çarıkcı: Maç kazanamama sendromu var

TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan Boluspor 'da başkan Necip Çarıkcı, "Diğer takımlara baktığımız zaman lig yeni başlasa şu anda bu takım ilk 5'in içinde olur. Takımımız iyi. Moralsizlik ve maç kazanamama sendromu var şu anda. Artık eskiyi bırakacağız" dedi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı yarın oynanacak olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ligin son sırasında yer alan Boluspor'un bütün maçlarının artık final maçı havasında geçeceğini belirten Çarıkcı, "Yarın ilk maçımızla başlıyoruz. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Teknik heyet hazır, futbolcular hazır, istekli ve arzulu. Sakat futbolcumuz da şu anda bulunmamakta. Boluspor'u seven, destek olan taraftarlarımızı biz maça bekliyoruz. 13 maçtan beri galibiyetimiz yok. Üzülüyoruz. Diğer takımlara baktığımız zaman çok fazlamız var. Maalesef bu sene sezona iyi başlayamadık. Bu sıkıntı devam ediyor. Her şeyimizle takımımız ve teknik heyetimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. Şu anda takımımızda ve futbolcu kardeşlerimizde maddi ve manevi problem bulunmamakta. Hiçbir talep de yok. Tek önemli şey takımdaki öz güveni kazanmak için yarınki maçımız bizim için önemli. İnşallah 3 puan alırız" dedi.

BU TAKIM HEPİMİZİN TAKIMI

Taraftarların desteğinin müthiş olduğunu ifade eden Çarıkcı, "Bu takım hepimizin takımı. Allah korusun bu takıma bir şey olduğu zaman taraftarımız, hem basınımız, hem bizler herkes zarar görecek. Mayıs ayını bekleyeceğiz. Boluspor ligde kaldığı takdirde de herkes eleştirisini yapabilir, herkes konuşabilir. Ama Mayıs'a kadar bu takımın iyiliğiyle, kötülüğüyle yanında olsunlar. Taraftarımız bu anlayışın içine girmeye başladı. İnşallah yarınki maçı kazanırız" diye konuştu.

BU LİGLERDE BAŞKANLIK YAPMAK ÇOK ZOR

Çarıkcı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu liglerde başkanlık yapmak çok zor. Malum kulüplerin belli bir geliri var, belli bir gideri var. Her sene Boluspor en az 12 milyon lira para ödemek zorunda. Tabi kongre süreci çok sıkıntılı geçti. Adaylar fazla oldu ama maalesef son dakikada herkes vazgeçti. Biz de tabi sezona kendimiz ve yönetim kurulumuz ile son dakikada listeyle girdik. Bu da şu an bahane değil. Sezona iyi başlayamadık. Tek isteğimiz bu takımın kalan maçlarını da kazanarak en iyi şekilde ligde bırakmak. Aslında bu ligde bırakmak bile bana kötü geliyor. 14 yıllık başkanlık görevimizde her sene heyecan vardı. İlk defa ben ve yönetim kurulumuz, buna Osman Özköylü de dahil. İlk defa böyle bir sezon geçiriyoruz. Diğer takımlara baktığımız zaman lig yeni başlasa şu anda bu takım ilk 5'in içinde olur. Takımımız iyi. Moralsizlik ve maç kazanamama sendromu var şu anda. Artık eskiyi bırakacağız. Bu sene ne yaptık? Nerede hata oldu? Nasıl oldu? Niye böyle oldu? Bunu da masaya yatırırız. Ama şu andaki tek derdimiz bu hafta da rakiplerimiz mağlup oldu. İnşallah 3 puan aldığımız takdirde bu noktaya geleceğiz. Onun için de maça konsantre olmaya çalışıyoruz."

